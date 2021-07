Pazze Olimpiadi: pugile marocchino morde l’avversario, come Tyson contro Holyfield (video) (Di martedì 27 luglio 2021) Ha provato ad emulare il morso di Mike Tyson all’orecchio di Evander Holyfield, è successo anche questo nel torneo olimpico di pugilato a Tokyo. Protagonista il marocchino Youness Baalla il quale, in preda alla frustrazione per l’incontro valido per i sedicesimi di finale dei pesi massimi ormai perso, ha tentato di azzannare al volto nel terzo ed ultimo round il suo avversario, il neozelandese David Nyika, che si è prontamente ritratto lamentandosi con l’arbitro che non ha però sanzionato il comportamento del pugile nordafricano. Tyson, invece, venne squalificato. Il ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 27 luglio 2021) Ha provato ad emulare il morso di Mikeall’orecchio di Evander, è successo anche questo nel torneo olimpico di pugilato a Tokyo. Protagonista ilYouness Baalla il quale, in preda alla frustrazione per l’invalido per i sedicesimi di finale dei pesi massimi ormai perso, ha tentato di azzannare al volto nel terzo ed ultimo round il suo avversario, il neozelandese David Nyika, che si è prontamente ritratto lamentandosi con l’arbitro che non ha però sanzionato il comportamento delnordafricano., invece, venne squalificato. Il ...

