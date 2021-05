Probabili formazioni Spezia-Torino | trentasettesima giornata Serie A 2020 2021

Leggi su sportface

(Di giovedì 13 maggio 2021) Ledi, match delladi. Le due squadre sono pronte a scendere in campo in occasione del penultimo turno di campionato. Si gioca alle 15:00 di sabato 15 maggio nella cornice del Picco. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming sulla piattaforma Sky Go.– Torna Ricci dalla squalifica. Mattiello out per un fastidio muscolare mentre Ismajli è favorito su Terzi.– C’è Nkoulou che torna dalla squalifica. Murru, Milinkovic-Savic e Izzo tra gli indisponibili della squadra di Nicola. Mandragora avanti rispetto a Baselli. Le...