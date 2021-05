Infortuni | Serracchiani | ‘agire subito con piano sicurezza lavoro’

(Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag (Adnkronos) – “La tragica morte di Luana D’Orazio, la giovane operaia, mamma di una bimba piccola, stritolata da un macchinario della fabbrica tessile dove lavorava lascia senza fiato. Facciamo che non diventi l’ennesimo numero di un’atroce statistica”. Lo dice Debora, capogruppo del Pd alla Camera. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

La deputata cita i dati Inail (Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), secondo cui "su 100 contagiati professionali 70 sono donne". "Nel nostro Paese gli incidenti sul lavoro continuano a fare tante, troppe vittime. Sono donne, uomini, volti, storie, famiglie distrutte dal dolore, come quella di Luana a cui va il nostro cordoglio ...