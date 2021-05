Isola dei Famosi 2021 vicina alla sospensione: ecco perché (Di sabato 1 maggio 2021) A quanto pare non sono bastati i nuovi ingressi degli “Arrivisti” e del super naufrago Ignazio Moser per aumentare gli ascolti dell’Isola dei Famosi 2021. Nonostante la conduzione frizzante di Ilary Blasi e la sagace ironia di un po’ tutti gli ospiti in studio, qualcosa in questa edizione del talent sembra proprio non funzionare. E Mediaset, dopo aver tentato l’ultima carta dei nuovi arrivi per cercare di rinvigorire un cast alquanto moscio e decisamente antipatico al pubblico (che sui social sembra non poterne più di Gilles Rocca e dei suoi amici Francesca Lodo, Valentina Persia e Angela Melillo), pare stia seriamente pensando alla sospensione del reality show o, nella migliore delle ipotesi, alla chiusura anticipata. L’Isola dei Famosi, infatti, è un ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 1 maggio 2021) A quanto pare non sono bastati i nuovi ingressi degli “Arrivisti” e del super naufrago Ignazio Moser per aumentare gli ascolti dell’dei. Nonostante la conduzione frizzante di Ilary Blasi e la sagace ironia di un po’ tutti gli ospiti in studio, qualcosa in questa edizione del talent sembra proprio non funzionare. E Mediaset, dopo aver tentato l’ultima carta dei nuovi arrivi per cercare di rinvigorire un cast alquanto moscio e decisamente antipatico al pubblico (che sui social sembra non poterne più di Gilles Rocca e dei suoi amici Francesca Lodo, Valentina Persia e Angela Melillo), pare stia seriamente pensandodel reality show o, nella migliore delle ipotesi,chiusura anticipata. L’dei, infatti, è un ...

IsolaDeiFamosi : .@GiuliaSalemi93 stasera sarà di nuovo dei nostro! ?? #Isola - reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre Morti e malati di Covid considerati solo numeri per evitare restrizioni e chiusure in… - IsolaDeiFamosi : Stasera Asia Argento e Giulia Salemi saranno ospiti all'#Isola dei Famosi! Ci vediamo dopo?? - Dedalus12470353 : RT @Marty_Loca80: “I ricchi non possono vivere su un’isola circondata da un oceano di povertà. Noi respiriamo tutti la stessa aria. Bisogna… - RuggMarzia : RT @Marty_Loca80: “I ricchi non possono vivere su un’isola circondata da un oceano di povertà. Noi respiriamo tutti la stessa aria. Bisogna… -