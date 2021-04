Salvini e Berlusconi hanno lasciato sola Meloni | bocciata la sfiducia a Speranza

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 28 aprile 2021) L’Aula del Senato ha respinto la mozione dial ministro della Salute, Roberto, presentata da Fratelli d’Italia. Contrari sono stati 221 senatori, a favore 29, astenuti sono risultati in tre. Che in sostanza significa:tutti votato contro, eccezione fatta per i parlamentari di Fratelli d’Italia. Eppure più volte la Lega e Forza Italia avevano chiesto a gran voce che venisse messo fuori gioco il ministro della Salute, reo (a detta loro) di qualcosa (cosa?). E quindi forse la leader di Fdi di aspettava che oggi gli amici di coalizione e nemici di governo votassero con lei contro. Ma, così come è successo ieri quando invece i senatori die disi sono astenuti sul coprifuoco, anche oggivoltato le spalle a ...