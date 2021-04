Adriana Volpe nuovo cambio nella sua vita? Cosa succede

Leggi su formatonews

(Di giovedì 15 aprile 2021) Vediamo insieme la notizia che è di queste ultime ore e riguardache sembra cambi nuovamentetornando a Roma. Si avvicina undiper la bella?Ha partecipato alla penultima edizione del grande Fratello Vip e da quel momento in poi la suaè un po’ cambiata, stiamo parlando della bellissima. Cerchiamo di capire chesi vocifera in queste ultime ore per quanto riguarda la sualavorativa ed anche un po’ privata.torna a Roma? La voce si fa sempre più insistente e parla di una chiusura per quanto riguarda il programma condotto da ...