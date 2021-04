**Covid: Vanoni, ‘Miguel Bosé delira, negazionista folle’** (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr. (Adnkronos) – “I deliri di Miguel Bosè, negazionista folle”. Ornella Vanoni non la manda a dire su Twitter, dopo le dichiarazioni del collega Miguel Bosé che, in un’intervista rilasciata ad un giornale spagnolo, ha dichiarato di non credere all’esistenza del Covid e di essere un ‘negazionista’. “Per lui -è il commento della cantante- Covid è una misteriosa copertura a qualcosa di diverso. Comunque il virus c’è e io mi proteggo”, scrive secca Ornella. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr. (Adnkronos) – “I deliri di Miguel Bosè,folle”. Ornellanon la manda a dire su Twitter, dopo le dichiarazioni del collega Miguelche, in un’intervista rilasciata ad un giornale spagnolo, ha dichiarato di non credere all’esistenza del Covid e di essere un ‘’. “Per lui -è il commento della cantante- Covid è una misteriosa copertura a qualcosa di diverso. Comunque il virus c’è e io mi proteggo”, scrive secca Ornella. L'articolo CalcioWeb.

ilriformista : 'C’è un disegno che non si vuole far sapere, questa è la verità', aveva detto in un'intervista alla tv spagnola Mig… -

Ultime Notizie dalla rete : **Covid Vanoni Ornella Vanoni contro Miguel Bosé: "Negazionista folle, un delirio sue parole sul covid" Vanoni ha 86 anni. Durante la prima fase del covid si era anche lei distinta per alcune considerazioni scettiche sulla pandemia e soprattutto sulle chiusure, salvo poi chiedere scusa e tornare sui ...

Quattro salernitani nella Compagnia del Cigno ... che vedrà i camei di Francesco Gabbani, Ornella Vanoni, Malika Ayake e Mika. In orchestra abbiamo ... Abbiamo lavorato in tempo covid con le distanze, tamponi, mascherine dal 16 luglio al 19 agosto, per ...

**Covid: Vanoni, 'Miguel Bosé delira, negazionista folle'** Metro Annalisa in tour, i concerti del Nuda10Club: info e date A sorpresa, Annalisa annuncia sui social tutte le date del suo “Nuda10 Club” tour. Otto concerti nei principali club italiani, per raccontare la storia del suo ultimo album “Nuda10” “Comunicazione imp ...

Anna, Ammaniti è la speranza come motore del mondo E' vero, ci sono delle coincidenze: Anna è ambientata nel 2020, ma non ha attinenza con il Covid. Il fulcro propulsivo sta nella ... Mia Martini, Ornella Vanoni.Nicola Maccanico (Executive Vice ...

