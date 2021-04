Dl Sostegni, l’Agenzia delle Entrate avvia i pagamenti: il riparto dei fondi per le Province della Campania (Di venerdì 9 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSono partiti gli ordinativi di pagamento delle prime 600mila istanze presentate sulla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate per un importo complessivo di 1.907.992.796 euro a favore delle imprese destinatarie dei Sostegni che hanno presentato la domanda entro la mezzanotte del 5 aprile 2021. I contribuenti coinvolti vedranno accreditarsi le somme direttamente sul conto corrente indicato nella domanda oppure potranno usare l’importo riconosciuto in compensazione. Dal 30 marzo, giorno dell’apertura del canale telematico dell’Agenzia delle Entrate, ad oggi sono circa un milione le domande del contributo a fondo perduto inviate con l’apposita piattaforma informatica delle ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSono partiti gli ordinativi di pagamentoprime 600mila istanze presentate sulla piattaforma delper un importo complessivo di 1.907.992.796 euro a favoreimprese destinatarie deiche hanno presentato la domanda entro la mezzanotte del 5 aprile 2021. I contribuenti coinvolti vedranno accreditarsi le somme direttamente sul conto corrente indicato nella domanda oppure potranno usare l’importo riconosciuto in compensazione. Dal 30 marzo, giorno dell’apertura del canale telematico del, ad oggi sono circa un milione le domande del contributo a fondo perduto inviate con l’apposita piattaforma informatica...

Advertising

anteprima24 : ** Dl Sostegni, l'Agenzia delle Entrate avvia i pagamenti: il riparto dei fondi per le Province della Campania **… - CislTaBr : RT @CISLFPPUGLIA: L'intervento della @CISLFPPUGLIA Per lo stop Esclusività infermieri riportato da @Agenzia_Ansa @aldo_gemma @cislfp @CislP… - enzopresutto_ : Sono partiti ieri i pagamenti delle prime 600mila istanze presentate all’@Agenzia_Entrate L’importo erogato è di qu… - startzai : RT @MilaniRo_HR: Contributi D.L. #Sostegni, rettifica per le #startup: - Vivodisogniebas : RT @Activnews24: L'Agenzia delle Entrate comunica che sono partiti i contributi a fondo perduto del decreto legge Sostegni. Sono già in pag… -

Ultime Notizie dalla rete : Sostegni l’Agenzia “Decreto Sostegni”, il dossier: indennizzi per 5,5 milioni di imprese e primi bonifici già entro il 10 aprile La Stampa