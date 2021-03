Ibrahimovic: «Rispetto tutti i club in cui ho giocato ma nel Milan mi sento a casa» (Di martedì 2 marzo 2021) Intervistato da TV Sorrisi e Canzoni, Zlatan Ibrahimovic ha parlato anche dell’ottimo rapporto con l’Italia, sua seconda patria Intervistato da TV Sorrisi e Canzoni, Zlatan Ibrahimovic ha parlato anche dell’ottimo rapporto con l’Italia, sua seconda patria: «Dopo quello che l’Italia ha fatto per me, voglio restituire il più possibile qualcosa al vostro Paese e non solo giocando a calcio. Futuro in tv? Al momento non è tra i miei pensieri». SUL Milan – «Lavoro per il Milan e farò di tutto per far sì che il Milan abbia successo. Mi piacciono e Rispetto tutti i club in cui ho giocato ma nel Milan mi sento a casa». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 marzo 2021) Intervistato da TV Sorrisi e Canzoni, Zlatanha parlato anche dell’ottimo rapporto con l’Italia, sua seconda patria Intervistato da TV Sorrisi e Canzoni, Zlatanha parlato anche dell’ottimo rapporto con l’Italia, sua seconda patria: «Dopo quello che l’Italia ha fatto per me, voglio restituire il più possibile qualcosa al vostro Paese e non solo giocando a calcio. Futuro in tv? Al momento non è tra i miei pensieri». SUL– «Lavoro per ile farò di tutto per far sì che ilabbia successo. Mi piacciono ein cui homa nelmi». Leggi su Calcionews24.com

