CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi | 1° marzo 2021

LegaSalvini : Vaccino Sputnik, l’ok dello Spallanzani: funziona, ora sveltire la burocrazia - gettasofia : RT @Italia_Notizie: Vaccino Sputnik, l’ok dello Spallanzani: funziona, ora sveltire la burocrazia - linolamb : RT @LegaSalvini: Vaccino Sputnik, l’ok dello Spallanzani: funziona, ora sveltire la burocrazia - gsoricaro : RT @LegaSalvini: Vaccino Sputnik, l’ok dello Spallanzani: funziona, ora sveltire la burocrazia - Mediagol : Prima Pagina, Corriere dello Sport: 'Sant'Antonio da scudetto. Il Milan fa il colpo, Roma errori e rabbia'… -

Ultime Notizie dalla rete : CORRIERE DELLO

Corriere dello Sport.it

... in base all'articolo 117, secondo comma, lettera q, della Costituzione e che dunque la competenza è esclusivaStato. Insomma la lotta al Covid - 19 non rientra nella materia della sanità, che ...In più gli arrivano in edizione cartacea l' Osservatore romano , ildella Sera e due ... Accenna a Sergio Mattarella, sebbene ammetta di conoscere il capoStato meno del predecessore, ...Tony Gio si congeda con un oscuro 10º posto nel Paris, la Bivans ha perso Ilaria Jet per laminite. A Vincennes colpo grosso della femmina dei Minopoli a quasi 95/1 in gruppo 3. Trotto: oggi TQQ a Sira ...Pazzesca rimonta dei padroni di casa dopo l'iniziale 2-0 del Borussia; la formazione di Nagelsmann segna il gol vittoria al 93'.