Mina Settembre | finale di stagione | le anticipazioni del 14 febbraio

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Domenica 14in prima serata su Rai 1, andrà in onda la sesta e ultima puntata di. La serie con Serena Rossi, Giorgio Pasotti e Giuseppe Zeno è arrivata aldiche, stando alle, ci riserverà molti colpi di scena. L’assistente sociale infatti, scoprirà un doloroso segreto riguardante il padre. Per lei giungerà anche il momento di decidere tra Domenico e Claudio., cosa accadrà nell’ultima puntata del 14L’appuntamento con la sesta e ultima puntata diè per domenica 14su Rai 1 a partire dalle 21:25. Nel corso della serata vedremo la messa in onda degli ultimi due episodi della serie. Nel ...