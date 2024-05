La cerimonia di premiazione dell'Inter LIVE | immagini e racconto della festa Scudetto

Scudetto Inter, cerimonia di premiazione e festa in diretta live - Scudetto Inter, cerimonia di premiazione e festa in diretta live - Le parole di Marotta sulla situazione societaria a DAZN: "La questione riguarda i nostri azionisti, noi non ne siamo a conoscenza bene. Posso garantire la solidità della società, stiamo facendo un ...

"L'autore sono io 2024" ha premiato gli scrittori in erba che si sono ispirati ai libri di Emanuela Da Ros - "L'autore sono io 2024" ha premiato gli scrittori in erba che si sono ispirati ai libri di Emanuela Da Ros - SAN BIAGIO DI CALLALTA - Nel pomeriggio di sabato 18 maggio, il giardino del Polo Culturale Skholé ha ospitato la cerimonia di premiazione del concorso di narrativa "L’autore sono io 2024", rivolto ag ...

Ercole Olivario 2024, nuovi appuntamenti sabato 25 maggio in Sardegna e venerdì 31 maggio in Puglia - Ercole Olivario 2024, nuovi appuntamenti sabato 25 maggio in Sardegna e venerdì 31 maggio in Puglia - PERUGIA - Due importanti appuntamenti attendono le aziende produttrici di olio e.v.o. vincitrici del Concorso nazionale Ercole Olivario. Sabato 25 maggio ...