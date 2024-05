Playout Serie C 2023 2024 - Vis Pesaro e Novara ottengono la salvezza | Recanatese e Fiorenzuola in D

(Di domenica 19 maggio 2024) Visrestano inC.retrocedono inD. Sono gli esiti dei due match di ritornodi oggi pomeriggio. Basta un rocambolesco 4-3 (in virtù della miglior posizione di classifica) ai Vissini nonostante la sconfitta di misura a Recanati nel match di andata. Tutto facile per gli azzurri, che vincono 2-1 in casa dopo aver già chiuso i giochi in trasferta ad’Arda per 3-1. VIS4-3 (26? Di Castro, 37? rig. Sbaffo, 44? Pucciarelli, 51? rig. Sbaffo, 62? Mattioli, 72? Sbaffo, 95? Pucciarelli) Aper la prima occasione da gol dellabisogna aspettare il 3?. Sugli sviluppi di un cross dalla destra, ...

La diretta scritta di Monopoli-Virtus Francavilla , match valevole per il ritorno dei playout del campionato italiano di Serie C 2023 / 2024 . Nella sfida di andata le due squadre pugliesi hanno terminato la contesa sul punteggio di 1-1. L’esito del ...

Ecco le informazioni relative alla data , l’ orario , la diretta tv e lo streaming di Vis Pesaro-Recanatese , match valevole per il ritorno dei playout del campionato italiano di Serie C 2023 / 2024 . La formazione marchigiana arriva dalla sconfitta per ...

Napoli Femminile atteso dal doppio confronto playoff/playout, l'avversaria sarà la Ternana: il programma e il regolamento - Napoli Femminile atteso dal doppio confronto playoff/playout, l'avversaria sarà la Ternana: il programma e il regolamento - La salvezza per la squadra di Biagio Seno passerà dal doppio confronto con la seconda classificata della serie B. Sarà la Ternana l’avversaria nella gara playoff/playout: l’andata si giocherà a Terni ...

Pucciarelli al 95', esplode il Benelli a tempo scaduto: si salva la Vis Pesaro (4-3). Recanatese in Serie D - Pucciarelli al 95', esplode il Benelli a tempo scaduto: si salva la Vis Pesaro (4-3). Recanatese in serie D - PESARO La Vis Pesaro resta in serie C. Lo fa nel modo più rocambolesco e clamoroso possibile sfruttando una rete al 95' di Pucciarelli che vale il 4-3 contro la Recanatese. Onore alla formazione ...

Al Fiorenzuola non riesce il miracolo: il Novara vince anche al ritorno. Rossoneri retrocessi in Serie D - Al Fiorenzuola non riesce il miracolo: il Novara vince anche al ritorno. Rossoneri retrocessi in serie D - Si chiude dopo tre anni l’avventura del Fiorenzuola in serie C. I rossoneri escono nel playout contro il Novara e retrocedono in serie D al termine di una stagione estremamente travagliata, che ...