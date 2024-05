Max Verstappen tiene a bada la sfida di Lando Norris e vince a Imola

(Di domenica 19 maggio 2024) Maxdella Red Bull ha tenuto aunatardiva didella McLaren perre il Gran Premio dell’Emilia Romagna per meno di un secondo domenica. Il triplice campione del mondo di Formula 1 ha preso la bandiera a scacchi con soli 0,725 secondi di vantaggio sull’uomo che lo aveva battuto nel precedente round di Miami. La vittoria diè stata la quinta in sette gare in questa stagione, la 59esima della sua carriera e la terza consecutiva a. La gara dello scorso anno sul circuito italiano era stata annullata a causa di forti inondazioni. “Non avevo più aderenza. Scivolavo molto. Ho vistoavvicinarsi. Gli ultimi 10 giri sono stati molto impegnativi”, ha dichiarato un sollevato ...

