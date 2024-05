Atletica - Leonardo Fabbri illumina il Meeting di Luca Vittorie di Pieroni e Oliver - Rachele Mori sfiora lo stagionale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 19 maggio 2024) Ildi Lucca è stato impreziosito dalla grande prestazione di, che ha gettato il peso a 22.56 metri (terza misura della carriera) a quattro giorni di distanza dal record italiano di 22.95 metri siglato a Savona (miglior prestazione mondiale). Ennesima prova di grande caratura da parte del vice campione del mondo, che si sta confermando con estrema costanza ben oltre l’eccellenza rappresentata dalla fettuccia dei 22 metri. Non è arrivata la bordata da over 23, ma il 27enne ha ribadito ancora una volta di essere in grandissima forma e di poter ambire a enormi traguardi. La rumena Bianca Ghelber si è imposta nel lancio del martello. La Campionessa d’Europa non ha esagerato (69.98 metri), precedendo. La Campionessa del Mondo under 20 si è ...