Quando l’imprevisto si chiama gatto e ti insegna che la vita merita sempre di essere vissuta

(Di domenica 19 maggio 2024) Eppure, mentre provavo tutti quei vestiti, invece di divertirmi, come avrebbe fatto qualsiasi altra persona sana di mente, il mio pensiero fisso era stato: non ce la farò mai. Così ero riuscita a rovinare un momento che potevadi assoluta felicità e soddisfazione. Comunque, stare sola con me stessa, senza impegni, senza alcuna possibilità di riempire le ore con attività che fino a quel momento mi avevano allontanata da tutto ciò che riguardava la cura della mia persona, mi aveva costretta a riflettere. Avevo sentito finalmente il bisogno di riempire quei vuoti con qualcos’altro, di riempirli con me. Stali a rimuginare su sé stessa, a cercare di dare un senso alla suae a sperare in un futuro migliore. Tutte cose faticosissime, peraltro. E io devo costantemente ricordarle che lanon è quella che ...