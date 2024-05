La Lazio strappa un punto a San Siro | aggancio alla Roma e 6° posto ancora in gioco | CLASSIFICA

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 19 maggio 2024) L’arrivo in panchina di Igor Tudor continua a portare i frutti e la squadra adesso gioca con grande grinta e buona qualità. Pareggio dellanella 37ª giornata del campionato di Serie A contro l’Inter eai rivali della, in attesa della partita dei giallorossi contro il Genoa. Pubblico delle grandi occasioni allo Stadio Sanper omaggiare la squadra Campione d’Italia. I tifosi nerazzurri sono stati protagonisti di una coreografia mozzafiato che ha coinvolto tutto lo stadio: cartoncini tricolori, numero 20, due stelle e la scritta ‘Campioni d’Italia’. La sfida si è conclusa sul risultato di 1-1 grazie al vantaggio realizzato da Kamada dopo 32 minuti e al pareggio di Dumfries all’87’. L’Inter si porta a 93 punti e allunga ulteriormente sul Milan, a +19. Lasi conferma in zona ...