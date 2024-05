"Non mi candido perché faccio il ministro e mi occupo di treni, codice strada e casa degli italiani. Strade, autostrade e ferrovie, una cosa che riguarda tutti". Lo ha detto questa mattina Matteo Salvini , intervenendo in radio. Un modo, quello del ...

Meloni domattina riunisce i ministri sulla crisi in Iran - meloni domattina riunisce i ministri sulla crisi in Iran - La presidente del Consiglio Giorgia meloni, spiegano fonti di Palazzo Chigi, domani mattina presiederà una riunione cui parteciperanno il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, il ...

Dal palco di Vox l’argentino Milei dà della “corrotta” alla moglie di Sanchez. E Madrid richiama l’ambasciatrice a Buenos Aires - Dal palco di Vox l’argentino Milei dà della “corrotta” alla moglie di Sanchez. E Madrid richiama l’ambasciatrice a Buenos Aires - La sparata dell'argentino Milei alla convention di ultradestra a Madrid. Chiama "corrotta" la moglie del premier spagnolo Sanchez ...

Elezioni europee: a Madrid i leader Ue per il congresso del partito di estrema destra spagnolo Vox - Elezioni europee: a Madrid i leader Ue per il congresso del partito di estrema destra spagnolo Vox - Nell'arena del palazzo di Vistalegre di Madrid si è svolta la convention "Viva Europa 2024" della destra conservatrice e radicale per l'inizio della campagna delle elezioni al Parlamento europeo in pr ...