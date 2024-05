Hairstyle | tutte le tendenze per la bella stagione

Le frasi da non dire Da «scusa il vocale» (ascoltarlo è un gran fastidio) a «buon appetito» (a meno che non siate un oste) - Le frasi da non dire Da «scusa il vocale» (ascoltarlo è un gran fastidio) a «buon appetito» (a meno che non siate un oste) - L’altra frase è «mangia che altrimenti si fredda», perché è una frase leziosa e un po’ prepotente: tutti ovviamente vorrebbero mangiare appena vengono serviti, ma per buona educazione aspettano ...

Bianco e oro: la coppia colore più brillante dell’Estate 2024 - Bianco e oro: la coppia colore più brillante dell’Estate 2024 - Le tendenze moda della Primavera-Estate 2024 sprigionano un caleidoscopio di colori e suggestioni visive, perfetti per le circostanze più variegate. Quando però è richiesto un dress code più rigoroso, ...

Tendenze capelli 2024: i tagli dell’estate aggiungono volume - tendenze capelli 2024: i tagli dell’estate aggiungono volume - tendenze capelli 2024: i tagli dell'estate sono dotati di tanto volume. Un consiglio di stile che arriva dalle sfilate. Ecco come farlo ...