Inter-Lazio 1-1 - il tabellino della partita della 37ª giornata di Serie A

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 19 maggio 2024)è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-1: questo ilvalida per la trentasettesimadiA 2023-2024. IL PARI PRIMAFESTA – L’sale “solo” a 93 punti e non riuscirà a eguagliare il suo record storico dei 97 del 2006-2007, ma poco cambia. Finisce 1-1 l’ultimadi questaA al Meazza per la squadra che ha vinto lo scudetto, e che ora riceverà la coppa. La, arrivata a Milano con ambizioni di sesto posto, passa in vantaggio con Daichi Kamada (rilanciatissimo sotto la guida di Igor Tudor) e si illude di poter prendere il bottino pieno. Ma è Denzel Dumfries all’87’ a ...