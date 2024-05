Il Nardò vince i playoff del girone - per la serie C eventuale il Siracusa avanti a tutte Calcio serie D

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di domenica 19 maggio 2024) Martina-0-1. I salentini hanno dunque espugnato lo stadio “Tursi” di Martina Franca ed hanno vinto idel campionato didiH. Hanno vinto iVado (A), Desenzano (B), Campodarsego (C), Ravenna (D), l’Aquila (F), Romana (G),(H),(I). Stasera in programma Grosseto-Altopascio (E). Criteri per integrare gli organici dellaC: una seconda squadra diA (ad esempio il Milan sta allestendo l’U23) quindi una daidiD, quindi una retrocessa dalla C, quindi di nuovo una seconda squadra diA, una dai ...