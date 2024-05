Calcio - Serie A Inter-Lazio 1-1

(Di domenica 19 maggio 2024) 20.00 Un gol per tempo, l'risponde nella ripresa alla: finisce 1-1. E' ancora festa al Meazza (stadio tutto esaurito) per lo scudetto della seconda stella nerazzurra.La partita scorre via godibile. L'equilibrio viene spezzato al 32' dal gol del giapponese Kamada che dal limite in diagonale di sinistro riesce a infilare Sommer. Nella ripresa Provedel attento su Barella.Poi palo di Lautaro Martinez (59'). Vecino sfiora il raddoppio. Nel finale paricon la 'capocciata' di Dumfries su punizione dalla trequarti di Sanchez (87').

