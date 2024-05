Il Manchester City riscrive la storia della Premier League

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di domenica 19 maggio 2024) La giornata numero 38incorona il. Storico il quarto titolo consecutivo del. Mai nessuno aveva trionfato per quattro anni di fila. . Gli uomini di mister Guardiola si impongono 3-1 sul West Ham e si rendono imprendibili per l’Arsenal. I Gunners battono 2-1 l’Everton ma chiudono a -2. Tonfo dell’Aston Villa, che perde 5-0 con il Crystal Palace, vince 2-0 il Liverpool nell’ultima di Klopp. Lo United batte De Zerbi, ma è virtualmente fuori dalle coppe. Infatti dovrà vincere la Fa Cup per salvare la stagione. Retrocessione per il Luton.