Inter-Lazio 1-1 | Kamada prova a rovinare la festa scudetto - Dumfries pareggia nel finale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 19 maggio 2024) Milano 19 maggio 2024 - Un punto a testa, onori inviolati, ma una squadra è decisamente meno soddisfatta dell'altra per il punteggio. A San Siro l'con laper 1-1 nella sfida che precede la cerimonia di consegna del trofeo per questo campionato, mentre i biancocelesti si disperano per aver sprecato l'occasione di vincere e superare la Roma in classifica. Al vantaggio dirisponde, in una sfida divertente e ricca di emozioni. Primo tempo Per la sfida di San Siro Inzaghi non fa sconti alla sua ex squadra e si presenta con in campo la miglior formazione possibile. Davanti a Sommer, ci sono Pavard, Acerbi e Bastoni, con Dimarco e Darmian a occupare le corsie esterne. Barella, Çalhanoglu e Mkhitaryan occupano la linea mediana, mentre Thuram e ...