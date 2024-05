Lautaro Martinez | Orgoglioso! Rinnovo? Vi do una tempistica

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 19 maggio 2024)è stato intercettato a San Siro al termine di Inter-Lazio, ultima partita casalinga della stagione per i Campioni d’Italia che sono stati ufficialmente premiati dalla Lega Serie A. Di seguito quanto dichiarato a DAZN GIOIA FINALE –parla così al termine di Inter-Lazio: «Non vedevo l’ora di alzare la coppa perché è speciale: c’è la mia famiglia, i tifosi ed è l’ultima partita in casa per noi. Volevamo vincere ma abbiamo affrontato una squadra che sta lottando per la Champions League. Sinceramente non mi aspettato tutto questo quando sono arrivato dall’Argentina ma abbiamo lavorato tanto e abbiamo meritato questo scudetto. Sonoperché abbiamo fatto un’ottima stagione». TANTO CUORE –ripensa al derby con il ...