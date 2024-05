Manchester City campione - non solo i soldi e il gioco di Guardiola La quarta Premier League consecutiva dimostra lo strapotere mentale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 19 maggio 2024) A, sponda, non sembrano conoscere gli effetti della legge Yerkes-Dodson. Questo studio coniato negli anni ’10 del Novecento sostiene che eccitazione e rendimento siano strettamente correlati fra lorondo come la giusta miscela di ansia, concentrazione e fermento faccia salire le prestazioni, mafino a un certo punto. Perché quando i livelli di eccitazione diventano troppo alti si assiste a un’inversione di tendenza verso il basso della performance. Applicando il discorso allaè quando accaduto a squadre come Liverpool e Arsenal nel corso degli ultimi anni, ma mai ai Citizens. La squadra di Pepha vinto per lavoltail campionato, cosa mai successa nella storia ...