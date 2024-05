Iran - presidente Raisi coinvolto in un incidente in elicottero | stabilito contatto

Il presidente Iran iano Ebrahim Raisi è stato coinvolto in un incidente di elicottero nella regione di Tabriz. Tante le notizie che arrivano e tutte discordanti sulle sorti del fedelissimo della Guida suprema Iran iana Khamenei , In un primo momento si ...

Raisi, il discepolo di Khamenei con ombre nel passato - raisi, il discepolo di Khamenei con ombre nel passato - (Adnkronos) - Nato nel 1960 a Mashad, la seconda città più importante dell'iran, Ebrahim raisi - a bordo dell'elicottero da ore oggetto di ricerche delle squadre di soccorso nella provincia dell'Azerb ...

Incidente in elicottero per il presidente Raisi, Iran con il fiato sospeso - Incidente in elicottero per il presidente raisi, iran con il fiato sospeso - TEHERAN (ITALPRESS/MNA) – C’è incertezza sulla sorte del Presidente dell’iran Ebrahim raisi che era a bordo di un elicottero precipitato o costretto ...

Iran, altri due presidenti vittime di incidenti in elicottero - iran, altri due presidenti vittime di incidenti in elicottero - Abolhassan Banisadr, primo presidente dell'iran dopo la rivoluzione islamica del 1979 (poi morto nel 2021) è sopravvissuto a due incidenti di elicottero, ad agosto e settembre del 1980, vicino al ...