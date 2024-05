(Di domenica 19 maggio 2024) Ilha fatto la, Pep Guardiola ha fatto la: mai nessuna squadra in 136 anni di calcio inglese aveva vinto per 4 volte di fila il campionato. Festa e medaglie per tutti, tranne che per quattroche pure hannoper ilin questa stagione: è la regolaLeague.

Alessandro Del Piero ha commentato la super partita tra Real Madrid e Manchester City , terminata per 3-3, valida per i quarti di finale di Champions League: “Forse è stata una delle partite più belle della storia della Champions League. Sia per ...

Per i più distratti sarebbe potuto forse essere considerato come uno degli ostacoli principali nella corsa alla vittoria della Premier League 2023 / 2024 per il Manchester City , in realtà come da copione la squadra di Guardiola passeggia sul campo di ...

Il Manchester City fa la storia, ma 4 calciatori non avranno la medaglia della Premier pur avendo giocato - Il manchester City fa la storia, ma 4 calciatori non avranno la medaglia della Premier pur avendo giocato - Il manchester City ha fatto la storia, Pep Guardiola ha fatto la storia: mai nessuna squadra in 136 anni di calcio inglese aveva vinto per 4 volte di fila ...

Manchester City vince la Premier League - manchester City vince la Premier League - (Adnkronos) - Il manchester City batte il West Ham per 3-1 nella 38esima e ultima giornata della Premier League e si conferma campione d'Inghilterra per il quarto anno consecutivo. La formazione ...

Il Manchester City è campione d’Inghilterra per la decima volta! - Il manchester City è campione d’Inghilterra per la decima volta! - Il manchester City di Guardiola vince la Premier League per la decima volta nella sua storia. Per la prima volta un club inglese lo vince per 4 anni di fila.