Inter-Milan, è rissa tra Lukaku e Ibrahimovic: alta tensione durante il derby di Coppa Italia (Di martedì 26 gennaio 2021) rissa sfiorata al termine del primo tempo tra Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic.durante il derby di Coppa Italia tra Inter e Milan, valido per i quarti di finale della competizione è successo di tutto prima che le due squadre rientrassero negli spogliatoi. I due attaccanti stavano per venire alle mani dopo un acceso diverbio scoppiato a pochi istanti dal termine dei primi 45' di gioco. Sono volate parole grosse tra lo svedese e il belga, a tal punto che quest'ultimo ha avuto una reazione davvero spropositata. La sua intenzione era quella di scagliarsi contro l'attaccante scandinavo, sono stati i compagni di squadra a fermarlo prima che accadesse il peggio. A scatenare la lite sarebbe stata una parola di troppo di ... Leggi su mediagol (Di martedì 26 gennaio 2021)sfiorata al termine del primo tempo tra Romelue Zlatanilditra, valido per i quarti di finale della competizione è successo di tutto prima che le due squadre rientrassero negli spogliatoi. I due attaccanti stavano per venire alle mani dopo un acceso diverbio scoppiato a pochi istanti dal termine dei primi 45' di gioco. Sono volate parole grosse tra lo svedese e il belga, a tal punto che quest'ultimo ha avuto una reazione davvero spropositata. La sua intenzione era quella di scagliarsi contro l'attaccante scandinavo, sono stati i compagni di squadra a fermarlo prima che accadesse il peggio. A scatenare la lite sarebbe stata una parola di troppo di ...

