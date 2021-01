Grimaldi | ecco la Grande Texas | sarà la nona nave del gruppo a coprire la rotta Mediterraneo-Nord America

Leggi su ildenaro

(Di martedì 26 gennaio 2021) È una Pctc (Pure Car & Truck Carrier) la seconda nuovaa fare il suo ingresso nella flottain un anno che si prospetta davvero ricco di novità per ilpartenopeo. Questa mattina ilha infatti preso in consegna la, sesta di una serie di sette unità car carrier commissionate al cantiere cinese Yangfan di Zhoushan. Lunga 199,90 metri e larga 36,45 metri, laha una stazza lorda di 65.255 tonnellate e una velocità di crociera di 19 nodi. La, che batte bandiera italiana, è tra le unità PCTC più grandi sul mercato: può, infatti, trasportare circa7.600 CEU (Car Equivalent Unit) o in alternativa 5.400 metri lineari di merce rotabile e 2.737 CEU. I suoi ...