Il bambino de ‘La vita è bella’ oggi lavora nel call center Covid: “Teatri chiusi, bisogna arrangiarsi” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il suo volto da bimbo è stato tra i più riconoscibili di sempre, indimenticabile ne “La vita è bella”, impeccabile nel ruolo del figlio di Russel Crowe ne “Il gladiatore”. È Giorgio Cantarini, che a soli 5 anni esordì al fianco di Roberto Benigni e che oggi, a 29 anni lavora in un call center Covid. Ha raccontato la sua scelta al quotidiano Il Messaggero. “Per gli artisti è un momento molto difficile, bisogna arrangiarsi. E se ci si riesce dando anche una mano nella battaglia contro il Covid-19, è ancora meglio”. “I Teatri sono chiusi e lavorare sui set in questo momento è alquanto difficile. Insomma, di occasioni intorno al mondo artistico ce ne sono poche”, prosegue l’attore. Ed è ... Leggi su tpi (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il suo volto da bimbo è stato tra i più riconoscibili di sempre, indimenticabile ne “Laè bella”, impeccabile nel ruolo del figlio di Russel Crowe ne “Il gladiatore”. È Giorgio Cantarini, che a soli 5 anni esordì al fianco di Roberto Benigni e che, a 29 anniin un. Ha raccontato la sua scelta al quotidiano Il Messaggero. “Per gli artisti è un momento molto difficile,. E se ci si riesce dando anche una mano nella battaglia contro il-19, è ancora meglio”. “Isonore sui set in questo momento è alquanto difficile. Insomma, di occasioni intorno al mondo artistico ce ne sono poche”, prosegue l’attore. Ed è ...

repubblica : Boom di tentativi di suicidio tra i giovanissimi: 'A molti mancano la scuola e lo sport'. L'allarme del Bambino Gesù - Tommasolabate : Chiedere adesso come finirà la #crisidigoverno è come pretendere di sapere dall'ecografia se il bambino che sta per… - spighissimo : Lo sforzo sovrumano che da anni le varie lobby stanno facendo per riproporci il loro pupazzo di Rignano nonostante… - erbignose : @PortaKittePare Quando un uomo con la pistola incontra un bambino con la fionda, il bambino con la fionda è un bambino morto! - Twitme46689319 : @CecilCapriotti @pino_cecilia Non credo nemmeno che minacciare di dire tutto a tommaso funzioni. Sono come parenti… -

Ultime Notizie dalla rete : bambino ‘La Il dialogo sulle emozioni favorisce l'altruismo tra i bambini: i risultati di una ricerca di Milano-Bicocca Fortune Italia