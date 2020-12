Negozi e centri commerciali, cosa cambia durante le feste di Natale: regole e orari (Di sabato 5 dicembre 2020) Riprende vigore il commercio in Italia dopo che otto regioni stanno per cambiare colore. Se restano sconsigliati i ricongiungimenti familiari per tutelare gli anziani dal contagio, è salvo lo shopping natalizio. Come viene specificato dall’ultimo Dpcm nel periodo a cavallo tra il 21 dicembre al 6 gennaio ci sarà un’ora in più per fare acquisti. I Negozi al dettaglio potranno rimanere aperti fino alle 21, mentre per tutti gli altri Negozi, resta l’orario di chiusura stabilito alle 20. All’interno delle regioni di colore giallo è possibile fare acquisti anche in un altro Comune diverso da quello in cui si risiede. Non sono stati previsti limiti alle categorie di prodotti da acquistare. I centri commerciali restano chiusi nei giorni festivi e prefestivi “a eccezione delle farmacie, ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 5 dicembre 2020) Riprende vigore il commercio in Italia dopo che otto regioni stanno perre colore. Se restano sconsigliati i ricongiungimenti familiari per tutelare gli anziani dal contagio, è salvo lo shopping natalizio. Come viene specificato dall’ultimo Dpcm nel periodo a cavallo tra il 21 dicembre al 6 gennaio ci sarà un’ora in più per fare acquisti. Ial dettaglio potranno rimanere aperti fino alle 21, mentre per tutti gli altri, resta l’o di chiusura stabilito alle 20. All’interno delle regioni di colore giallo è possibile fare acquisti anche in un altro Comune diverso da quello in cui si risiede. Non sono stati previsti limiti alle categorie di prodotti da acquistare. Irestano chiusi nei giorni festivi e prefestivi “a eccezione delle farmacie, ...

