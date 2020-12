Falsi profili social per adescare minorenni, arrestata una coppia (Di martedì 1 dicembre 2020) Falsi profili social per adescare le loto giovanissime vittime. Predatori sessuali “travestiti” da ragazzini grazie ad account costruiti ad arte per entrare in contatto con i minorenni. Ma le indagini della Dda di Palermo ha fermato gli abusi e una coppia di Termini Imerese (Palermo), 46 anni lei e 42 lui, è stata arrestata dalla Polizia postale per violenza sessuale, adescamento di minorenni e divulgazione e detenzione di immagini video a contenuto pedopornografico. Le indagini erano state avviate dalla Postale di Palermo e Catania e dal Centro nazionale di contrasto alla pedopornografia online (Cncpo) dopo il ritrovamento il 27 agosto scorso in casa della coppia di 100mila file di immagini e video di pornografia minorile, nell’ambito ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 dicembre 2020)perle loto giovanissime vittime. Predatori sessuali “travestiti” da ragazzini grazie ad account costruiti ad arte per entrare in contatto con i. Ma le indagini della Dda di Palermo ha fermato gli abusi e unadi Termini Imerese (Palermo), 46 anni lei e 42 lui, è statadalla Polizia postale per violenza sessuale, adescamento die divulgazione e detenzione di immagini video a contenuto pedopornografico. Le indagini erano state avviate dalla Postale di Palermo e Catania e dal Centro nazionale di contrasto alla pedopornografia online (Cncpo) dopo il ritrovamento il 27 agosto scorso in casa delladi 100mila file di immagini e video di pornografia minorile, nell’ambito ...

