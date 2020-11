Milan | EA Sports risponde al tweet polemico di Ibrahimovic | “Noi rispettiamo gli accordi”

(Di mercoledì 25 novembre 2020) EAa Zlatan.Nelle scorse ore, il fuoriclasse svedese, profondamente arrabbiato con Fifa e FIFPro - il sindacato mondiale dei giocatori -, per l'utilizzo del suo nome e del suo volto nel videogioco Fifa prodotto da Electronic Arts (EA), si era scagliato duramente contro la casa produttrice del popolare videogioco di calcio Fifa 21, condividendo con i propri followers, sui social, tutte le sue perplessità sull'accaduto.Puntuale la replica di EA, che tramite il proprio ufficio stampa, ha diffuso un comunicato ufficiale perre alle preoccupazioni del classe '81: la software house canadese ha confermato che grazie agli accordi stipulati con FIFPro può tranquillamente utilizzare i diritti di giocatori di diversi campionati, in questo modo ha subito chiarito la ...

Mediagol : Milan, la EA Sports risponde al tweet polemico di Ibrahimovic: 'Noi rispettiamo gli accordi'

