Meteo Campania, nel fine settimana torna il maltempo (Di martedì 24 novembre 2020) Meteo Campania: il weekend del 28 e 29 novembre sarà caratterizzato dal ritorno delle piogge anche al Sud. Tra fine novembre e gli inizi del mese di dicembre il tempo sul nostro Paese subirà un importante cambiamento. Il dominio anticiclonico risulterà sempre più debole, così da lasciar spazio alle perturbazioni atlantiche che, pilotate da una serie di vortici ciclonici, impatteranno sull’Italia. I fronti perturbati saranno sospinti da venti di Scirocco e alimentati da aria fredda di origina polare; per questo motivo le precipitazioni potranno risultare abbondanti su molte regioni e la neve potrà cadere copiosa sulle nostre montagne, in special modo sulle Alpi. Il team de iLMeteo.it avvisa che il tempo comincerà a cambiare già dal prossimo weekend quando un ciclone raggiungerà l’Italia, dando vita a un’intensa ondata ... Leggi su 2anews (Di martedì 24 novembre 2020): il weekend del 28 e 29 novembre sarà caratterizzato dal ritorno delle piogge anche al Sud. Tranovembre e gli inizi del mese di dicembre il tempo sul nostro Paese subirà un importante cambiamento. Il dominio anticiclonico risulterà sempre più debole, così da lasciar spazio alle perturbazioni atlantiche che, pilotate da una serie di vortici ciclonici, impatteranno sull’Italia. I fronti perturbati saranno sospinti da venti di Scirocco e alimentati da aria fredda di origina polare; per questo motivo le precipitazioni potranno risultare abbondanti su molte regioni e la neve potrà cadere copiosa sulle nostre montagne, in special modo sulle Alpi. Il team de iL.it avvisa che il tempo comincerà a cambiare già dal prossimo weekend quando un ciclone raggiungerà l’Italia, dando vita a un’intensa ondata ...

DPCgov : ? ??? In arrivo piogge e venti fino a burrasca forte su gran parte del Paese ?? ?? Allerta ARANCIONE, venerdì… - emergenzavvf : #Maltempo #Campania, per tutta la notte #vigilidelfuoco al lavoro per un nubifragio che ha colpito #Napoli e il bas… - occhio_notizie : Le previsioni per domani - occhio_notizie : Le previsioni #meteo in #Campania - occhio_notizie : Ecco le previsioni #meteo in #Campania domani -