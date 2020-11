Transizione Usa: Trump scricchiola, Biden avvia la nomina del suo staff (Di martedì 24 novembre 2020) Crack. Crack. Crack. Le fessure si allargano. Il muro del rifiuto perde un mattone qua, uno là. Alcuni scavalcano e dicono ciò che tutto il mondo sa ma che Donald Trump e i suoi pretoriani ancora negano: Joe Biden ha vinto le elezioni e il 14 dicembre il collegio elettorale lo eleggerà effettivamente presidente. Il 20 gennaio a mezzogiorno giurerà sulla Bibbia di onorare e difendere la costituzione e pochi minuti dopo entrerà alla Casa Bianca. Nelle ultime 48 ore … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 24 novembre 2020) Crack. Crack. Crack. Le fessure si allargano. Il muro del rifiuto perde un mattone qua, uno là. Alcuni scavalcano e dicono ciò che tutto il mondo sa ma che Donalde i suoi pretoriani ancora negano: Joeha vinto le elezioni e il 14 dicembre il collegio elettorale lo eleggerà effettivamente presidente. Il 20 gennaio a mezzogiorno giurerà sulla Bibbia di onorare e difendere la costituzione e pochi minuti dopo entrerà alla Casa Bianca. Nelle ultime 48 ore … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

