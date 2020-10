Associazione Importatori Medicinali Italia | “Serve una nuova normativa per l’importazione dei farmaci”

Leggi su dire

(Di giovedì 29 ottobre 2020) ROMA – Una nuova proposta di modifica normativa da inserire nel primo provvedimento utile in discussione in Parlamento. È cosi’ che l’Associazione Importatori Medicinali Italia, gruppo che riunisce alcune aziende che in Italia realizzano la distribuzione parallela di farmaci, attivita’ legale e altamente regolamentata a livello nazionale e internazionale, chiede alle istituzioni una nuova riorganizzazione della normativa vigente. Secondo le stime, una definizione chiara di ‘farmaco importato’, una semplificazione delle procedure e un meccanismo di pagamento a scaglioni con un versamento di un claw back permetterebbero di ottenere, nel prossimo triennio, contributi pari a 4,2 milioni di euro a favore del Fondo Sanitario Nazionale. Un contributo iniziale calcolato su una proiezione del mercato, attualmente sottodimensionato per via dell’incertezza normativa, spiega una nota Aim. Infatti in questo modo, l’Italia avvierebbe un processo virtuoso su modello di altri Paesi europei, come la Danimarca e la Germania, che hanno adottato una piu’ chiara regolamentazione e che ha portato, nel caso della Germania ad ottenere – nel 2018 – risparmi diretti ed indiretti pari a 2.802 milioni di euro; nel caso della Polonia dove la riorganizzazione legislativa e’ recente, i risparmi – in otto anni (2010-2018) – ammontano a 278 milioni.