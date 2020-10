Tennis, Alexander Zverev: “Contro Sinner non ero al 100% ma sono riuscito scendere in campo” (Di domenica 25 ottobre 2020) Alexander Zverev ha sconfitto in un match moto duro Jannik Sinner, conquistando la finale del torneo ATP di Colonia 2. Il tedesco si è preso la rivincita contro l’azzurro che l’aveva battuto in maniera abbastanza netta al Roland Garros. Una partita, quella dello Slam francese, molto discussa e chiacchierata non solo per quanto visto in campo ma soprattutto per le dichiarazioni del Tennista tedesco nel post partita. Zverev, infatti, aveva dichiarato di essere debilitato dalla febbre. Un’affermazione che lasciò a bocca aperta tutti, anche sulla scorta della situazione legata all’epidemia e ai protocolli previsti dalla manifestazione. Il tedesco dopo il successo di ieri ha confessato di avere qualche problemino all’anca, nulla che però possa ... Leggi su oasport (Di domenica 25 ottobre 2020)ha sconfitto in un match moto duro Jannik, conquistando la finale del torneo ATP di Colonia 2. Il tedesco si è preso la rivincita contro l’azzurro che l’aveva battuto in maniera abbastanza netta al Roland Garros. Una partita, quella dello Slam francese, molto discussa e chiacchierata non solo per quanto visto in campo ma soprattutto per le dichiarazioni delta tedesco nel post partita., infatti, aveva dichiarato di essere debilitato dalla febbre. Un’affermazione che lasciò a bocca aperta tutti, anche sulla scorta della situazione legata all’epidemia e ai protocolli previsti dalla manifestazione. Il tedesco dopo il successo di ieri ha confessato di avere qualche problemino all’anca, nulla che però possa ...

PieroTononi : RT @federtennis: Nella semifinale di Colonia @janniksin si arrende in due set ad Alexander Zverev. ?? É stata comunque una grande settiman… - markcampa : RT @federtennis: Nella semifinale di Colonia @janniksin si arrende in due set ad Alexander Zverev. ?? É stata comunque una grande settiman… - apicella57 : RT @federtennis: Nella semifinale di Colonia @janniksin si arrende in due set ad Alexander Zverev. ?? É stata comunque una grande settiman… - federtennis : Nella semifinale di Colonia @janniksin si arrende in due set ad Alexander Zverev. ?? É stata comunque una grande s… - infoitsport : Tennis, Alexander Zverev: “Per rinunciare a una partita, devo solo rompermi una gamba” -