Covid, il nuovo bollettino del ministero della Salute (Di giovedì 22 ottobre 2020) Le autorità del ministero della Salute hanno comunicato il bilancio dell'emergenza coronavirus al 22 ottobre, che sale di 16.079 casi e 136 morti. Coronavirus, bilancio del 22 ottobre: oltre 16mila nuovi casi e 136 morti in più su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuovo Nuovo lockdown in Italia per il Covid: la soglia di terapie intensive che lo fa scattare Corriere della Sera Coronavirus: mancata zona rossa nella bergamasca, blitz della Gdf in Regione

Perquisizioni e avvisi di garanzia a Palazzo Lombardia. Le accuse ipotizzate sarebbero sempre quelle di epidemia e omicidio colposi ...

Covid Frosinone, la media dei contagi continua a salire: oggi sfiorata quota 200

Non accennano a diminuire, anzi. Nelle utlime 24 ore, addirittura, sfiorata quota 200 cai casi in provincia di Frosinone. Lo rende noto la Regione Lazio nel consueto bollettino quotidiano sul ...

