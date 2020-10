Liga 2020/2021: l’Athletic Bilbao torna a vincere, Valencia sconfitto dal Villareal (Di domenica 18 ottobre 2020) La domenica della sesta giornata de La Liga 2020/2021 non ha portato in campo nessuna delle big del campionato, ma si sono viste Villareal e Real Sociedad capoliste momentanee in attesa che diverse squadre si mettano in pari con gli impegni. Partiamo dunque dal Villareal che in casa si è imposto sul Valencia con il punteggio di 2-1 grazie alle reti di Paco Alcacer, ex di giornata e Dani Parejo; in mezzo la rete di Guedes che non è stata però sufficiente agli ospiti. La Real Sociedad vince invece agevolmente sul campo della Real Betis affondata con un largo 0-3. Ad inizio giornata a San Mames, prende ossigeno nelle retrovie l’Athletic Bilbao che supera 2-0 il Levante con i gol nella ripresa ... Leggi su sportface (Di domenica 18 ottobre 2020) La domenica della sesta giornata de Lanon ha portato in campo nessuna delle big del campionato, ma si sono vistee Real Sociedad capoliste momentanee in attesa che diverse squadre si mettano in pari con gli impegni. Partiamo dunque dalche in casa si è imposto sulcon il punteggio di 2-1 grazie alle reti di Paco Alcacer, ex di giornata e Dani Parejo; in mezzo la rete di Guedes che non è stata però sufficiente agli ospiti. La Real Sociedad vince invece agevolmente sul campo della Real Betis affondata con un largo 0-3. Ad inizio giornata a San Mames, prende ossigeno nelle retrovie l’Athleticche supera 2-0 il Levante con i gol nella ripresa ...

