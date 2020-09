Serie C, Trapani-Casertana non si gioca: sarà 0-3 a tavolino e penalizzazione per i granata (Di domenica 27 settembre 2020) Trapani-Casertana non si gioca.La notizia era nell’aria, ora è ufficiale: il match del “Provinciale” non verrà disputato perché non ci sono le condizioni per svolgere la gara, lo hanno deciso gli ispettori federali presenti allo stadio.I problemi riguardano la posizione della medico che sostituisce Peope Mazzarella, attualmente in malattia. Risolti, invece, le difficoltà legate alla irregolarità dell’allenatore Oberdan Biagioni.Adesso, si attende solo la decisione del Giudice Sportivo, che assegnerà lo 0-3 a tavolino ed il punto di penalizzazione per i granata. Leggi su mediagol (Di domenica 27 settembre 2020)non si.La notizia era nell’aria, ora è ufficiale: il match del “Provinciale” non verrà disputato perché non ci sono le condizioni per svolgere la gara, lo hanno deciso gli ispettori federali presenti allo stadio.I problemi riguardano la posizione della medico che sostituisce Peope Mazzarella, attualmente in malattia. Risolti, invece, le difficoltà legate alla irregolarità dell’allenatore Oberdan Biagioni.Adesso, si attende solo la decisione del Giudice Sportivo, che assegnerà lo 0-3 aed il punto diper i

