Coronavirus, i dati – 1.869 nuovi casi nelle ultime 24 ore, altri 17 morti (Di sabato 26 settembre 2020) L'incremento dei contagi si ferma, dopo il nuovo picco post-lockdown toccato venerdì, con un numero di tamponi che cala solamente di 3mila unità rispetto a ieri. Sono 1.869 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore: significa 43 in meno rispetto a quelli accertati venerdì. Dal bollettino del ministero della Salute emerge anche che sono stati effettuati 104.387 tamponi, contro i 107mila di ieri. Ci sono altri 17 morti nelle ultime 24 ore. Nessuna regione fa segnare zero casi.

