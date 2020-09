Serie C, a rischio la prima giornata: l’AIC annuncia lo sciopero dei calciatori (Di martedì 22 settembre 2020) A rischio la prima giornata di Serie C. L‘AIC, Associazione Italiana calciatori, ha indetto lo sciopero dei calciatori a causa della mancata intesa con la Lega Pro sul regolamento del minutaggio dei giovani calciatori e l’abolizione delle liste dei giocatori utilizzabili nel campionato di Serie C. Questo il comunicato ufficiale: “L’Associazione Italiana calciatori, preso atto dell’impossibilità di raggiungere un’intesa con la Lega Pro sul regolamento del minutaggio dei giovani e l’abolizione delle liste dei giocatori utilizzabili nel Campionato di Serie C, conferma che i calciatori non scenderanno in campo nella prima ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 22 settembre 2020) AladiC. L‘AIC, Associazione Italiana, ha indetto lodeia causa della mancata intesa con la Lega Pro sul regolamento del minutaggio dei giovanie l’abolizione delle liste dei giocatori utilizzabili nel campionato diC. Questo il comunicato ufficiale: “L’Associazione Italiana, preso atto dell’impossibilità di raggiungere un’intesa con la Lega Pro sul regolamento del minutaggio dei giovani e l’abolizione delle liste dei giocatori utilizzabili nel Campionato diC, conferma che inon scenderanno in campo nella...

Serie C nel caos, l'Aic conferma lo sciopero: "Sabato 26 e domenica 27 non giochiamo"

L’Associazione italiana calciatori (Aic) "preso atto dell’impossibilità di raggiungere un’intesa con la Lega Pro sul regolamento del minutaggio dei giovani e l’abolizione delle liste dei giocatori uti ...

