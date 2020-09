Annamaria Franzoni non pagò avvocato Taormina: villetta di Cogne sarà pignorata (Di sabato 19 settembre 2020) Annamaria Franzoni oggi: sarà pignorata la villetta di Cogne dove la donna, per la giustizia italiana, uccise il figlio Samuele nel gennaio del 2002. Il giudice Paolo De Paola, apprende l’Ansa, ha infatti respinto le richieste di Annamaria Franzoni e del marito Stefano Lorenzi, di sospensione dell’esecuzione immobiliare. Annamaria Franzoni perde la villetta di Cogne L’avvocato Carlo Taormina ha infatti diritto a proseguire con le procedure di pignoramento della villetta di Cogne. A dare il via libera è stato il Tribunale di Aosta, che ha respinto le richieste di sospensione dell’esecuzione ... Leggi su urbanpost (Di sabato 19 settembre 2020)oggi: saràladidove la donna, per la giustizia italiana, uccise il figlio Samuele nel gennaio del 2002. Il giudice Paolo De Paola, apprende l’Ansa, ha infatti respinto le richieste die del marito Stefano Lorenzi, di sospensione dell’esecuzione immobiliare.perde ladiL’Carloha infatti diritto a proseguire con le procedure di pignoramento delladi. A dare il via libera è stato il Tribunale di Aosta, che ha respinto le richieste di sospensione dell’esecuzione ...

