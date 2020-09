L'infettivologo Bassetti: 'Ridurre la quarantena a 7 giorni, non continuiamo a segregare la gente' (Di lunedì 14 settembre 2020) L'infettivologo Matteo Bassetti approva l'abbassamento a 7 giorni della quarantena: in un post su Facebook, il direttore della Clinica malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova ha parlato ... Leggi su leggo (Di lunedì 14 settembre 2020) L'Matteoapprova l'abbassamento a 7della: in un post su Facebook, il direttore della Clinica malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova ha parlato ...

Ultime Notizie dalla rete : infettivologo Bassetti L'infettivologo Bassetti: «Ridurre la quarantena a 7 giorni, non continuiamo a segregare... Corriere Adriatico Coronavirus: infettivologo Bassetti, regola più importante è non uscire in caso di primi sintomi

Roma, 14 set 10:42 - (Agenzia Nova) - "Alcuni italiani (purtroppo molti) non hanno capito che se si hanno sintomi respiratori (tosse, febbre, naso che cola, malessere generale) bisogna stare a casa e ...

LO SCONTRO

VENEZIA Volano i coltelli, ma a tirarseli l'uno contro l'altro non sono solo i politici, bensì anche gli scienziati. Sentire per credere le parole di Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malatt ...

