NBA 2019/2020: lo spareggio sarà tra Portland e Memphis: Suns e Spurs fuori dai playoff (Di venerdì 14 agosto 2020) I risultati della notte italiana tra giovedì 13 agosto e venerdì 14 agosto ha visto in scena lo svolgersi di cinque partite della regular season NBA 2019/2020. I Blazers di un Lillard da 42 punti soffrono fino all’ultimo tiro contro Brooklyn ma si assicurano un posto allo spareggio contro Memphis, vincente contro Milwaukee: appuntamento sabato alle 20.30 in diretta su Sky Sport. Phoenix vince l’ottava partita su otto nella bolla ma viene eliminata così come San Antonio (interrotta la striscia di 22 playoff consecutivi). Successo per Orlando su New Orleans. LE CLASSIFICHE DELLE DUE CONFERENCE IL CALENDARIO CON TUTTE LE PARTITE NBA BROOKLYN NETS-Portland TRAIL BLAZERS 133-134 Sfida all’ultimissimo respiro tra Nets e Blazers, con Brooklyn ... Leggi su sportface

sportface2016 : #NBA #Portland e #Memphis si giocheranno domani il play-in, #Phoenix e #SanAntonio sono fuori dai playoff - fabru67 : RT @dchinellato: ???? Last game of this long 2019-20 season, but The Professionist Marco Belinelli hasn’t lost the touch ???? @marcobelinelli… - dchinellato : ???? Last game of this long 2019-20 season, but The Professionist Marco Belinelli hasn’t lost the touch ????… - FraInter86 : RT @lamaniadelcesto: ?? Giannis Antetokounmpo ha chiuso ufficialmente la stagione 2019/20 con 29.5 PTI in 30.4 minuti di media, che si tradu… - fedemaxiperu : RT @lamaniadelcesto: ?? Giannis Antetokounmpo ha chiuso ufficialmente la stagione 2019/20 con 29.5 PTI in 30.4 minuti di media, che si tradu… -

Ultime Notizie dalla rete : NBA 2019 NBA 2019-20: #stillawake? I Brooklyn Nets devono toccare il fondo per poi risalire a Bubble City all-around.net NBA - Buddy Hield non è soddisfatto del ruolo a Sacramento

Dallo scorso dicembre, Buddy Hield è stato costantemente schierato partendo dalla panchina dei Sacramento Kings in tutte le gare di campionato. Nella "bolla" di Orlando Hield ha ottenuto una media di ...

NBA - Annunciate le date della serie finale

La NBA ha annunciato le date dell'ultima serie playoff 2019/20.

Dallo scorso dicembre, Buddy Hield è stato costantemente schierato partendo dalla panchina dei Sacramento Kings in tutte le gare di campionato. Nella "bolla" di Orlando Hield ha ottenuto una media di ...La NBA ha annunciato le date dell'ultima serie playoff 2019/20.