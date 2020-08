Coronavirus, Lamorgese se la prende coi giovani. Ma tace sugli immigrati contagiati (Di giovedì 13 agosto 2020) Roma, 13 ago – “I prefetti si sono già attivati per disporre, anche a Ferragosto, modalità di controllo più serrato nelle zone turistiche e nelle aree cittadine frequentate dai giovani, molti dei quali sottovalutano i rischi cui si espongono”. Così il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, in un’intervista rilasciata a La Stampa ha puntato il dito contro la movida. E in particolare contro quei giovani scapestrati che a suo avviso non sono abbastanza saggi da evitare il rischio contagio. D’un tratto sembra che gli esponenti del governo giallofucsia abbiano trovato la fonte dell’incremento dei positivi verificatosi negli ultimi giorni in Italia. Maledetta gioventù sbadata e incosciente. La bacchetta della maestrina Così, il ministro ... Leggi su ilprimatonazionale

