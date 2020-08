Alessandro Preziosi, gossip confermato, l’attore è nuovamente innamorato (FOTO) (Di mercoledì 12 agosto 2020) Alessandro Preziosi pizzicato in ottima compagnia, si tratta di una bionda misteriosa Alessandro Preziosi è stato beccato in compagnia di una bellissima donna, bionda, misteriosa. E’ evidente che i due abbiano una certa confidenza, una bellissima sintonia che li rende una coppia fantastica. Le prime FOTO di Alessandro in compagnia della donna sono uscite sul giornale Oggi. L’attore è di fianco alla donna, adesso nella sua vita sembra splendere il sole, dato che dà l’impressione di essere felicissimo. L’attore napoletano per diversi mesi single, si era ripromesso di rimanere tale per un lungo periodo. Ma in amore è impossibile fare calcoli, perché proprio come in questo caso arriva qualcuno pronto a scombussolare i piani e a ... Leggi su kontrokultura

