Tuffi, Tania Cagnotto annuncia il ritiro: “Scelgo la famiglia, sono incinta”. Non parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo (Di domenica 9 agosto 2020) Tania Cagnotto lascia per sempre l’attività agonistica. È lei stessa ad annunciarlo in un post su Instagram, spiegando che non parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo (posticipate al 2021 causa Covid) perché “il destino ha voluto regalarmi una nuova vita dentro di me”. La tuffatrice, unica donna italiana ad aver vinto una medaglia d’oro mondiale nella disciplina, è incinta per la seconda volta. “Eccoci qui.. vi avevo detto che verso settembre avrei deciso se continuare o meno la mia strada verso Tokyo. È stata una scelta davvero difficile”, si legge in testa al post. “Da una parte la voglia di partecipare alla mia sesta olimpiade da mamma con il grande sogno di portare la bandiera e ... Leggi su ilfattoquotidiano

