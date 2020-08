Smontata la teoria del complotto. Ora basta con la propaganda. Parla Dessì (M5S): “Il Governo ha agito correttamente. I dati sui contagi provano l’efficacia delle scelte fatte” (Di venerdì 7 agosto 2020) “Ora basta con i complottismi!”. Così il senatore del Movimento cinque Stelle, Emanuele Dessì, commenta i documenti del Comitato tecnico e scientifico (Cts), relativi alle valutazioni degli scienziati nel periodo della pandemia Covid-19. I verbali sono stati desecretati dopo la richiesta di accesso agli atti da parte della Fondazione Luigi Einaudi. “I documenti erano stati resi riservati per evitare che venissero strumentalizzati in un momento così delicato per il Paese. Adesso che il segreto è stato rimosso, abbiamo visto che non c’era scritto nulla che non fosse già noto. Affermazioni e posizioni che tutti noi abbiamo già letto sui giornali. Quindi basta con questa teoria dei complotti. Si è fatta fin troppa propaganda politica facendo leva sulla ... Leggi su lanotiziagiornale

raffo1900 : Smontata la teoria del complotto. Ora basta con la propaganda. Parla Dessì (M5S): “Il Governo ha agito correttament… - mpiaferrante : @lasoncini Una vita a sostenere la teoria di Woody Allen smontata così. Che dolore. - lunaticdreamer_ : Sono così felice del fatto che la mia teoria sia stata smontata che per me potrebbe partire anche un… - inutile_canzone : RT @vickythebug: Va beh io ci rinuncio, ogni mia teoria viene smontata un secondo dopo - vickythebug : Va beh io ci rinuncio, ogni mia teoria viene smontata un secondo dopo -

Ultime Notizie dalla rete : Smontata teoria Smontata la teoria del complotto. Ora basta con la propaganda. Parla Dessì (M5S): "Il Governo ha agito correttamente. I dati sui contagi provano l'efficacia delle scelte fatte" LA NOTIZIA CORONAVIRUS: non è NATO a WUHAN! La VIROLOGA cinese SMONTA tutte le TEORIE, ecco la verità che fa discutere

La VIROLOGA cinese SMONTA tutte le TEORIE, ecco la verità che fa discutere. La dottoressa Shi Zhengli smonta diverse teorie sulla nascita del coronavirus.C' è una nuova teoria secondo la quale il coro ...

"Il coronavirus non è partito da Wuhan": la rivelazione della virologa "Bat Woman" Shi Zhengli

Science ha mandato domande scritte a Shi Zhengli due mesi fa, ha ricevuto le risposte per email il 15 luglio e le ha appena pubblicate. Che cosa pensa della teoria secondo cui persone infette che vive ...

La VIROLOGA cinese SMONTA tutte le TEORIE, ecco la verità che fa discutere. La dottoressa Shi Zhengli smonta diverse teorie sulla nascita del coronavirus.C' è una nuova teoria secondo la quale il coro ...Science ha mandato domande scritte a Shi Zhengli due mesi fa, ha ricevuto le risposte per email il 15 luglio e le ha appena pubblicate. Che cosa pensa della teoria secondo cui persone infette che vive ...